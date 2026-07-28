ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в четырех регионах России из-за цен

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела против владельцев АЗС в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми по подозрению в необоснованном завышении цен на топливо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организации грозит административная ответственность», — заявили в ведомстве.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация с бензином начала постепенно нормализовываться. До этого информацию подтвердили представители Минэнерго. В ведомстве отметили, что в приоритете — поставки для госслужб и производителей сельхозпродукции. Стабилизацию рынка зафиксировали в Архангельской, Калининградской, Саратовской и Иркутской областях, Забайкальском, Краснодарском краях и Татарстане.