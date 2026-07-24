Минэнерго сообщило о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов России

Минэнерго отметило, что ситуация с обеспечением топливом в ряде регионов страны стабилизируется. Об этом сообщили в канале ведомства на платформе «Макс».

Как отметили в Минэнерго, в ведомстве уделяют внимание снабжению топливом госслужб. В приоритете — производители сельхозпродукции и госслужбы, включая медиков и МЧС.

«Региональные власти могут вводить временные ограничительные меры, направленные на наиболее эффективное обеспечение граждан и бизнеса моторным топливом. Объемы и порядок реализации топлива на АЗС руководство субъектов определяет самостоятельно», — прокомментировали в министерстве.

Положительную динамику отметили в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, а также на Кубани и в Татарстане. Топливный рынок нормализуется в Архангельской и Саратовских областях.

Недавно стало известно о фейке с талонами на бензин. В соцсетях распространяли информацию, в которой утверждалось, что из-за возникшего дефицита топлива «Роснефть» якобы ввела выдачу талонов на 50 литров.