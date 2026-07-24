Набиуллина: ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется
Ситуация с бензином в России постепенно нормализуется, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщил ТАСС.
«По информации региональных учреждений ЦБ, ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется», — отметили в сообщении.
Ранее представители Минэнерго также подтвердили, что ситуация с обеспечением топлива в России стабилизируется. Как отметили в ведомстве, наибольшее внимание уделяют снабжению топливом госслужб, производителям сельхозпродукции и госслужб, включая медиков и МЧС. Топливный рынок нормализуется в Архангельской и Саратовских областях, в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, а также на Кубани и в Татарстане.