Набиуллина: ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется

«По информации региональных учреждений ЦБ, ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется», — отметили в сообщении.

Ранее представители Минэнерго также подтвердили, что ситуация с обеспечением топлива в России стабилизируется. Как отметили в ведомстве, наибольшее внимание уделяют снабжению топливом госслужб, производителям сельхозпродукции и госслужб, включая медиков и МЧС. Топливный рынок нормализуется в Архангельской и Саратовских областях, в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, а также на Кубани и в Татарстане.