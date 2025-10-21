Режиссера Сергея Политика зарезали в Москве из-за замечания

По информации источника, ЧП произошло возле подъезда на улице Сталеваров. У Политика произошел конфликт с неизвестным, который накинулся на него с ножом.

Полиция уже приступила к поиску подозреваемого. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Политик в качестве оператора-постановщика работал над фильмами «Щит Минервы», «Восьмой участок» и «Сказка, рассказанная на ночь», а также сериалом «Закрытая школа».

По данным Telegram-канала 112, Политик перед смертью вышел на улицу, в этот момент в дом пытались войти неизвестные ему люди. Сергей отказался впускать незнакомцев. В результате один из них сначала брызнул перцовкой, а затем ударил ножом. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти — режиссер скончался в реанимации.

