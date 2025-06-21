Защита намерена обжаловать решение суда об аресте Леонида Соболева. Об этом 360.ru сообщил адвокат совладельца футбольного клуба «Торпедо» Андрей Алешкин.

По словам правозащитника, его удивило решение судьи. Уже в понедельник, 23 июня, юрист подаст апелляционную жалобу.

«Моему доверителю скоро 69 лет, у него есть хронические болезни. Есть возможность находиться в Москве на домашнем аресте. Это политическое решение, иначе расценить его я не могу», — сказал собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что Соболева отправили под стражу на два месяца. Его обвиняют в оказании влияния на результат спортивного соревнования.