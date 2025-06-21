«Это политическое решение». Адвокат совладельца ФК «Торпедо» Соболева — о его аресте
Защита совладельца ФК «Торпедо» Соболева обжалует его арест
Защита намерена обжаловать решение суда об аресте Леонида Соболева. Об этом 360.ru сообщил адвокат совладельца футбольного клуба «Торпедо» Андрей Алешкин.
По словам правозащитника, его удивило решение судьи. Уже в понедельник, 23 июня, юрист подаст апелляционную жалобу.
«Моему доверителю скоро 69 лет, у него есть хронические болезни. Есть возможность находиться в Москве на домашнем аресте. Это политическое решение, иначе расценить его я не могу», — сказал собеседник 360.ru.
Ранее стало известно, что Соболева отправили под стражу на два месяца. Его обвиняют в оказании влияния на результат спортивного соревнования.