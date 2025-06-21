Суд арестовал гендиректора ФК «Торпедо»

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фигуранта уголовного дела обвиняют в оказании влияния на результат спортивного соревнования.

Суд также арестовал на два месяца Валерия Скородумова — генерального директора ФК «Торпедо Москва». Его тоже обвинили в преступлении, связанном с влиянием на результаты соревнований.

Ранее в Дубае арестовали бывшего футболиста «Спартака» Квинси Антона Промеса. Спортсмена экстрадировали в Нидерланды. Суд приговорил его к 7,5 года тюрьмы. В нидерландской прокуратуре подтвердили, что дело футболиста находится на апелляции.