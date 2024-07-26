Это было покушение. Что спасло водителя взорвавшегося в Москве Land Cruiser

Преступник, подорвавший внедорожник Land Cruiser на севере Москвы, пытался совершить покушение, но ему не хватило профессионализма. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Он напомнил, что водителю из-за взрыва оторвало ступни, но он успел вовремя остановить кровотечение и спасти себе жизнь. По словам ветерана «Альфы», даже при подобных тяжелых ранениях есть достаточно времени, чтобы оказать необходимую медпомощь.

«Это не 18 секунд, когда артерия, не дай бог, перебита», — подчеркнул он.

Водитель выжил благодаря тому, что преступник не являлся профессионалом и не смог правильно заложить бомбу, заключил специалист.

«Спасло человека, который находился там, что все-таки [работал] непрофессионал. С помощью килограмма пластида профессионал смог бы правильно установить [взрывчатку] за это время, и в машине не оставил бы шансов людям», — заключил он.

Внедорожник принадлежал российскому офицеру. По данным ФСБ, подрыв автомобиля устроил 30-летний житель Волгоградской области, который действовал по указанию СБУ.