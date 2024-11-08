Ногинский суд приговорил гражданина Кубы Менендеса Фернандеса Луиса, который едва не зарезал земляка из-за долга в Ногинске, к пяти годам и двум месяцам колонии. В беседе с 360.ru осужденный рассказал о мотивах преступления.

«Естественно, эти деньги не стоят этих пять лет. При других обстоятельствах, я не исключаю, что мой оппонент был стоял на моем месте, а я был бы его жертвой», — сказал он.

По словам кубинца, он не был в дружеских отношениях с земляком, а познакомились мужчины уже в России. Также Луис заверил, что специально не звонил знакомому, чтобы вызвать его на разговор о долге.

В январе этого года, по версии следствия, уроженец Гаваны подкараулил своего земляка, 30-летнего кубинца Мора Карбонелл Райделю, около подъезда в деревне Щемилово. Поздоровавшись со знакомым, Луис выхватил нож и нанес ему четыре удара. Пострадавший смог отбиться. Нападавшего задержали через несколько дней после произошедшего. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство