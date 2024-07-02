Едва не зарезавший земляка в Подмосковье кубинец раскаялся в суде

В Ногинске начался судебный процесс по делу гражданина Кубы Менендеса Фернандеса Луиса, который этой зимой едва не зарезал соотечественника в Подмосковье. Во время заседания он заявил о раскаянии.

«Я, Луис Фернардес, раскаиваюсь во всем, что случилось», — прочитал переводчик письменные показания 37-летнего иностранца, признавшего свою вину.

Мужчина также попросил, чтобы свидетели потерпевшей стороны находились в зале, чтобы организовать с ними очную ставку.

Уроженец Гаваны, по версии следствия, в январе этого года подкараулил своего земляка, 30-летнего кубинца Мора Карбонелл Райделю, около подъезда в деревне Щемилово Богородского городского округа.

Поприветствовав знакомого, Луис неожиданно выхватил нож и нанес собеседнику четыре удара. Пострадавший смог отбиться от него и обратился за медицинской помощью. Конфликт произошел из-за денег: Райдель не вернул Фернардесу крупную сумму. Нападавшего задержали через несколько дней после произошедшего.

В понедельник, 1 июля, подмосковные следователи передали дело в суд.