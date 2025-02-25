«Еще шесть пострадавших». Пытавшие студенток уральцы снимали на видео издевательства над людьми
Ural Mash: пытавшие студенток уральцы ранее мучили друга и двух подростков
Мужчины, подозреваемые в пытках студенток в Каменске-Уральском, и ранее прибегали к насилию. Появилась информация, что автомойка оказалась местом совершения еще шести подобных преступлений, сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на адвоката одной из пострадавших девушек.
«Среди пострадавших — 19-летний Иван, друг Давида и его приятелей. Предварительно, его остановили инспекторы на дороге и отвезли в отдел. Там сотрудники проверили телефон парня и нашли видео с унижениями других людей», — уточнил канал.
Когда злоумышленники об этом узнали, то схватили парня и увезли на автомойку, где избили.
Еще один случай избиения произошел в декабре 2024 года. Злоумышленники привезли на автомойку двух подростков.
Канал отметил, что знакомые охарактеризовали 21-летнего Давида как вспыльчивого и агрессивного человека. Он с детских лет «кошмарил соседей и сверстников». Мужчина работал на автомойке.
Кроме того, в издевательствах над девушками участвовал его младший брат, являющийся призером местных олимпиад и участником спортивных соревнований.
Ранее бабушка братьев, пытавших девушек на автомойке, заявила, что ничего плохого о своих внуках не скажет, для нее они хорошие и просто оступились, поэтому зря их «на всю Россию ославили».