«Никто их не насиловал». Бабушка встала на защиту внука, пытавшего девушек на автомойке

Бабушка издевавшегося над девушками мужчины заявила, что «никто их не насиловал»

Компания молодых парней похитила четырех студенток на Урале. Над девушками издевались, их ставили на колени и обливали водой, все снимали на видео. Один из мучителей при этом кричал, что он «малолетка и ему ничего не будет». Редакция 360.ru взяла комментарий у бабушки молодого человека, который мог быть инициатором нападения на девушек.

Судя по опубликованным видео, которые размещали сами похитители, всем командовал внук женщины. Его отец, как она рассказала 360.ru, давно умер, мужчина воспитывался бабушками.

«Для меня они хорошие, да, оступились, да, что-то наделали. Я их нисколько не защищаю. Но не до такой же степени, на всю Россию ославили», — отметила женщина.

Собеседница 360.ru также указала, что младшему из мучителей 16 лет и он заканчивает девятый класс. Она полагает, что если «сейчас его закроют, то вся жизнь пойдет под откос».

«Их никто не насиловал, этих девчонок. Одна девка уже вообще, по-моему, дружит со старшим. Никаких проблем», — заявила собеседница редакции.

Также она заявила, что издевавшиеся над девушками, некоторым из которых еще не исполнилось и 18 лет, «спокойные и никаких драк ни у кого не было».

«Что я могу еще сказать? Неужели вы думаете, что я что-то о своих внуках плохое скажу?» — добавила пенсионерка.

Мучители напали на девушек еще в январе. О случившемся пострадавшие рассказали прессе только сейчас, поскольку стали опасаться, что «расследование спустят на тормозах». Они также предоставили журналистам видео издевательств.