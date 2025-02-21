В городе Каменск-Уральский Свердловской области четырех студенток отвезли на автомойку, там двух из них избили. Их подруг заставили на это смотреть, издевательства мучители сняли на видео. Арендатор автомойки Александр в беседе с 360.ru заявил, что это видео обрезали до публикации.

Мужчина также рассказал, что после нападения на девушек «там с полицией как-то решали».

«Сказали вроде все нормально, все договорились», — отметил он.

Однако после этого видео с издевательствами над молодыми девушками все же всплыли в Сети.

Собеседник редакции уверил, что мучители девушек не скрывались от полиции. Они, по его словам, общались и с пострадавшими.

То, как ситуацию осветила пресса, мужчина счел неверным. Он заявил, что опубликованное жертвами издевательств видео содержит лишь самые жесткие моменты.

«Они в итоге нормально потом разговаривали. Видео длится 20 минут. Там много чего», — уверил мужчина.

Также он добавил, что мучители молодых студенток сами сдались правоохранителям, их «никто не ловил». Он затруднился ответить на вопрос, почему мужчины «сдались» только спустя полтора месяца после того, как издевались над девушками. Однако добавил, что, по его сведениям, злоумышленники в это время исправно приходили давать показания в местное отделение полиции.

На девушек в Каменск-Уральском напали еще в январе. Предварительно, одна из них отказалась встречаться с 21-летним ухажером, после чего тот с компанией похитил и ее, и ее подруг. Над студентками издевались на автомойке.

Бабушка мужчины, который пытал девушек, встала на защиту внука.