Еще семеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Ставропольский краевой суд признал виновными семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года и приговорил их к реальным срокам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ущерб от их действий оценили более чем в 24 миллиона рублей без учета затрат оттого, что аэропорт временно прекратил работу и часть рейсов пришлось перенести или отменить. Кроме того, 23 сотрудника правоохранительных органов при исполнении получили травмы различной степени тяжести.

Все обвиняемые получили сроки от 14 до 15 лет, из которых первые три года должны будут провести в тюрьме, а остальной период — в колонии строгого режима. Кроме того, им ограничат свободу еще на два года после выхода из-за решетки.

До этого в марте 13 других участников беспорядков получили от семи до 10,5 года общего режима.