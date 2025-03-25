Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд дал 13 участникам беспорядков в Махачкале сроки до 10,5 года колонии

Несколько судов огласили приговоры 13 жителям Дагестана, устроившим массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Подсудимые получили от семи до 10,5 года колонии общего режима. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, двоих фигурантов осудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

Установлено, что 29 октября 2024 года подсудимые устроили массовые беспорядки на территории аэропорта. Причиной стало прибытие из Тель-Авива самолета с находящимися на борту израильтянами.

Ранее вынесли приговор еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Фигуранты получили сроки от семи до восьми лет.