ФСБ арестовала еще троих участников банд Басаева и Хаттаба

ФСБ арестовали еще троих участников нападения на псковских десантников в Чечне

Сотрудники ФСБ задержали еще троих участников вооруженных формирований, причастных к нападениям на российских военнослужащих во время второй Чеченской кампании. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

В ходе совместной работы с МВД и СК силовики сформировали доказательную базу участия в преступлениях граждан России Илхома Шукурова и Рустама Мурзагишиева, а также гражданина Украины и военнослужащего ВСУ Чингиза Савченко.

В ФСБ уточнили, что первых двух подозреваемых задержали в Татарстане и Карачаево-Черкесии, а Савченко — в Смоленской области.

Им предъявили обвинение по статьям «Посягательство на жизнь военнослужащего», «Вооруженный мятеж» и «Бандитизм», суд отправил фигурантов под стражу.

Нападение на военных произошло в Шатойском районе Чечни в 2000 году во время боя с превосходящими силами банд Шамиля Басаева и Хаттаба. В нем погибли 84 из 90 десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии.

В октябре еще один боевик банды Басаева и Хаттаба получил 21 год колонии.