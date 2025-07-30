Еще двоим членам банды Басаева и Хаттаба вынесли приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор двоим членам банды Басаева и Хаттаба, участвовавшим в нападении на псковских десантников на высоте 776. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Боевиков Асланбека Казанчева и Анзора Батырова — уроженцев Кабардино-Балкарии — задержали в июне 2023 года, обвинив в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизни военнослужащих. Первого приговорили к 17, второго — к 14 годам строгого режима.

Бой на высоте 776 произошел в феврале–марте 2000 года. В нем погибли 84 из 90 десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии.

В июне двое других членов той же банды получили 24 и 21 год за нападение на российских военных в Чечне в октябре 1999 года.