Суд вынес приговоры двум членам банды Басаева за нападение в Чечне

Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Вахиту Хамзатханову <…> назначено 24 года колонии строгого режима; Тахиру Бегельдиеву <…> — 21 год колонии строгого режима», — сказали в суде.

Это уголовное дело слушалось с лета 2023 года. Подсудимые свою вину не признали. Они заявили, что в банду не вступали и в боестолкновении с военнослужащими не участвовали.

В начале июня стало известно, что, спустя четверть века, правосудие настигло еще четырех боевиков, которые напали на российских десантников у высоты 776 в Аргунском ущелье.