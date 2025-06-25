Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.
«Вахиту Хамзатханову <…> назначено 24 года колонии строгого режима; Тахиру Бегельдиеву <…> — 21 год колонии строгого режима», — сказали в суде.
Это уголовное дело слушалось с лета 2023 года. Подсудимые свою вину не признали. Они заявили, что в банду не вступали и в боестолкновении с военнослужащими не участвовали.
В начале июня стало известно, что, спустя четверть века, правосудие настигло еще четырех боевиков, которые напали на российских десантников у высоты 776 в Аргунском ущелье.
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Суд вынес приговоры двум членам банды Басаева за нападение в Чечне
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