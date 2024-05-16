Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву до 22 августа | 360°

Криминал 16 мая 2024, 12:16 Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву до 22 августа Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Мирзоеву РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Фигурант дела будет находиться под стражей до 22 августа.

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«Ходатайство следствия удовлетворить», — сказал судья Тимур Вахрамеев.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом с помощью переводчика. Он с трудом пытался ответить на некоторые вопросы на русском языке.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия в отношении еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова. Он тоже будет находиться под стражей до 22 августа.