Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блогер Елена Блиновская полностью признала вину по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Она выразила надежду, что средств от продажи имущества хватит, чтобы погасить долги по налогам, и назвала свою позицию искренней.

В ноябре «королеву марафонов» признали банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Несколько дней назад конкурсный управляющий начал распродажу.

В первую очередь на торги выставили дом Блиновской в Истре площадью 1700 квадратных метров. Предположительно, продать его попытаются за 500 миллионов рублей, что позволит покрыть большую часть долга блогерши. Основным ее кредитором по-прежнему выступает Федеральная налоговая служба.

Ранее журналисты выяснили, что у «королевы марафонов» есть еще и элитная недвижимость в нескольких престижных районах Дубая.