Имущество обанкротившейся Блиновской пустят с молотка

Конкурсный управляющий начал распродавать имущество блогера Елены Блиновской. В первую очередь на торгах реализуют ее особняк в Истре, сообщил Telegram-канал Shot.

«Особняк в Истре появится на торгах минимум через полгода», — заявил источник.

Дом в элитном поселке хотят продать за полмиллиарда рублей, что сможет покрыть большую часть долга Блиновской. Перед его продажей, по данным Shot, планируют провести опись всего имущества блогерши. Процесс закончится к лету, и после этого залоговый кредитор каждого объекта предоставит порядок и сроки продаж недвижимости.

Исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекратили в январе 2025 года. Еще 13 ноября 2024 года суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества.