Экс-зампреда ульяновского правительства заподозрили в превышении полномочий

СК завел дело против экс-зампреда правительства Ульяновской области Пушкарева
Бывшего заместителя главы правительства Ульяновской области заподозрили в превышении должностных полномочий при ремонте очистных сооружений в городе Барыш. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
Следствие считает, что в 2024–2025 годах фигурант помог аффилированной коммерческой структуре победить в аукционе по реконструкции очистных сооружений с использованием служебного положения.
Также он изменял значимые условия контракта в пользу подрядчика и давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой компании. Правоохранители изымают документацию и иные значимые улики для расследования дела.
РИА «Новости» уточнило, что речь идет о Владимире Пушкареве, который курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии с июля 2024 года.
