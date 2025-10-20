Экс-зампреда ульяновского правительства заподозрили в превышении полномочий

Бывшего заместителя главы правительства Ульяновской области заподозрили в превышении должностных полномочий при ремонте очистных сооружений в городе Барыш. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следствие считает, что в 2024–2025 годах фигурант помог аффилированной коммерческой структуре победить в аукционе по реконструкции очистных сооружений с использованием служебного положения.

Также он изменял значимые условия контракта в пользу подрядчика и давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой компании. Правоохранители изымают документацию и иные значимые улики для расследования дела.