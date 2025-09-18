Экс-замначальника военного санатория в Саках осудили за крупное мошенничество

Бывшего заместителя начальника Сакского военного клинического санатория имени Н. И. Пирогова Елена Шарапова осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту.

По данным следствия, она незаконно завышала премии подчиненным, а затем под угрозой увольнения заставляла их обналичивать средства и передавать ей. Также выявили несоответствие ее расходов доходам. В период работы в санатории Шарапова приобрела элитную квартиру в турецкой Аланье за более чем 19 миллионов рублей и парковочное место стоимостью свыше 600 тысяч рублей.

Сакский районный суд Республики Крым приговорил Шарапову к году лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Имущество в Турции обращено в доход государства.

Ранее стало известно, что экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, осужденный на 12 лет, может стать фигурантом нового уголовного дела.