ТАСС: Абызову могут предъявить обвинение по новому уголовному делу
Бывший министр по вопросам открытого правительства России Михаил Абызов, осужденный на 12 лет колонии строгого режима, может стать фигурантом нового уголовного дела. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, экс-чиновника этапировали в Москву, он находится в одном из столичных СИЗО, где с ним проводят следственные действия.
Другой источник агентства уточнил, что возвращение Абызова в столицу также может быть связано с рассмотрением гражданских исков, где он проходит в качестве ответчика.
В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Суд назначил 12 лет лишения свободы, штраф почти 80 миллионов рублей.
Сам Абызов вину не признавал и продолжает обжаловать решение суда в кассационном порядке.