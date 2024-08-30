Стало известно об особых условиях содержания генерала Попова в СИЗО

Подозреваемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова не будут содержать в одной камере с обвиняемыми в насильственных преступлениях, а также с рецидивистами, поскольку ранее он не был судим. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

С момента помещения в изолятор Попову в течение 10 суток должны предъявить обвинение. Первое время он будет находиться на карантине в СИЗО «Бутырка», после чего его отправят в общую камеру. У генерала будет возможность заказывать еду из ресторанов и магазинов, сотрудники ФСИН проконтролируют доставку.

Днем ранее 235-й гарнизонный военный суд отправил Попова под арест до 29 октября, заседание состоялось в закрытом режиме по ходатайству следствия. Это связано с тем, что в материалах дела есть данные, которые содержат государственную тайну.