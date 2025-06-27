Экс-замглавы Химок Минаева объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева. Об этом свидетельствует база министерства.

«Минаев Николай Валерьевич разыскивается по статье УК», — уточнили в МВД.

Пока неизвестно, о какой именно статье идет речь.

В апреле 2025 года МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Основанием также стала уголовная статья.

Тогда же в розыск объявили ведущую телеканала Юлию Таратуту***. В марте СК возбудил против нее уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

В 2023 году Генпрокуратура внесла связанные с «Дождем»* структуры в перечень нежелательных организаций.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

**Физическое лицо, признанное иноагентом в России.

*** Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.