Экс-замглавы Химок Минаева объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева. Об этом свидетельствует база министерства.
«Минаев Николай Валерьевич разыскивается по статье УК», — уточнили в МВД.
Пока неизвестно, о какой именно статье идет речь.
В апреле 2025 года МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Основанием также стала уголовная статья.
Тогда же в розыск объявили ведущую телеканала Юлию Таратуту***. В марте СК возбудил против нее уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
В 2023 году Генпрокуратура внесла связанные с «Дождем»* структуры в перечень нежелательных организаций.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
**Физическое лицо, признанное иноагентом в России.
*** Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.