Журналистку-иноагента Юлию Таратуту объявили в розыск

«Таратута Юлия Леонидовна разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

В марте текущего года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналистки по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Согласно материалам дела, в январе 2025 года женщина не предоставила информацию в соответствии с требованиями закона об иностранных агентах. Ранее прокуратура выявила два случая нарушения ею порядка работы в качестве иноагента.

Росфинмониторг внес в перечень террористов и экстремистов публициста, поэта и философа Вадима Штепу***. Штепа*** уехал из России еще в декабре 2015 года и проживает за рубежом.

* Признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России.

** Внесена в список иноагентов.

*** Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.