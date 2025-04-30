МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» Дзядко

МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы базы ведомства.

«Тихон Викторович Дзядко**, 23.06.1987 г. р. <… >. Основания для розыска: разыскивается по статье УК России», — написано в карточке базы розыска.

По какой именно статье Дзядко** объявили в розыск, неизвестно.

В 2023 году Генеральная прокуратура России внесла в перечень нежелательных организаций зарубежные структуры, связанные с телеканалом «Дождь»*, — латвийский SIA TV Rain* и нидерландский TVR Studios B.V.

Это решение было принято после того, как российские регуляторы ограничили доступ к ресурсам отечественного ООО «Телеканал Дождь» из-за неоднократных нарушений законодательства о СМИ и распространении информации.

В 2022 году телеканал «Дождь»* выгнали из Латвии. Национальный совет по электронным СМИ аннулировал его лицензию. По словам руководителя совета Ивара Аболиньша, телеканал не осознал тяжести своих нарушений местного законодательства.

*СМИ, выполняющее функции иноагента

**Физическое лицо, признанное иноагентом в России