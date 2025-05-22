Экс-сотрудника миграционной службы заподозрили в неправомерном доступе к базе МВД

В Азове экс-полицейского заподозрили в предоставлении конфиденциальных данных

Оперативники управления ФСБ по Ростовской области задержали бывшего инспектора отдела по вопросам миграции МВД «Азовский» по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что житель Азова в феврале 2024 года обратился с просьбой о предоставлении информации о привлечении гражданина к уголовной ответственности, что составляет охраняемую законом тайну.

Подозреваемый с помощью ведомственной базы данных МВД, используя служебное положение, выполнил просьбу.

Следователи завели уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В настоящее время ФСБ проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее ФСБ установила пять подозреваемых по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.