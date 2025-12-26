Экс-сотрудника МИД России осудили на 12 лет за госизмену

Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, Коновалова, задержали в марте 2024 года по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, штрафа в 100 тысяч рублей, а также ограничения свободы сроком на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

В ФСБ уточнили, что в длительной служебной командировке в США, Коновалов, занимая должность в системе МИД, по собственной инициативе передал представителям американской разведки секретные сведения. Информация стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей, а передача данных осуществлялась за денежное вознаграждение.

Уголовное дело велось по статье 275 УК («Государственная измена»).

Ранее Мосгорсуд приговорил 50-летнего гражданина России и Украины Егора Чистякова к девяти годам строгого режима за госизмену в виде шпионажа.