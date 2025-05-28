Экс-сотрудник ростовского ГИБДД получил 2 года условно за взятки

В Ростовской области вынесли приговор бывшему командиру отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Аксайскому району Сергею Селиванову. Его признали виновным в систематическом получении взяток от подчиненных, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Обвинение утвердили на основании материалов управления ФСБ. Оперативники установили, что Селиванов в течении года требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать по 8500 рублей с человека взамен за обеспечение общего покровительства и попустительства. Несогласным он угрожал негативными последствиями на службе.

Аксайский районный суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в совершении взятки, лишил специального звания и обязал выплатить штраф в размере 765 000 рублей.

В начале апреля экс-сотрудники таможни из Ростовской области сели в тюрьму за попытку получить более миллиона рублей от предпринимателя за непроведение проверки его бизнеса.