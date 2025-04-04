Два бывших таможенника из Ростова получили реальные сроки за взятку

Экс-сотрудники таможни из Ростова сели в тюрьму за попытку получить взятку

Суд в Ростовской области вынес приговор двум экс-сотрудникам Ростовской таможни, которых уличили в коррупции. Один из них — Родион Данченко — попался с поличным при получении взятки, второй — Анатолий Замуреев — действовал с ним в связке, сообщила редакции 360.ru пресс-служба регионального главка ФСБ.

По данным УФСБ по Ростовской области, фигуранты требовали с предпринимателя 1,1 миллиона рублей. За эти деньги они пообещали, что таможня не станет проводить проверку в отношении его бизнеса.

В роли посредника при передаче взятки выступал Данченко, который ранее работал уполномоченным отдела административных расследований. Замуреев, занимавший должность уполномоченного по особо важным делам в том же подразделении, действовал с ним совместно.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал Данченко виновным по статьям о покушении на преступление и посредничестве во взяточничестве. Он получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Замуреев предстал перед судом в Аксайском районе. Его признали виновным в попытке мошенничества и приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий, на три года.

Ранее таможенника из Ростова-на-Дону задержали за получение крупной взятки.