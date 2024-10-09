Экс-сотрудник ФСИН и житель Перми, прятавшие 25 кг наркотиков, получили сроки

Бывший сотрудник ФСИН и житель Перми, прятавшие и сбывавшие 25 килограммов наркотиков и отмывавшие деньги за них, получили 12 и 14 лет колонии соответственно и штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Кроме самих наркотиков, у них изъяли упаковочный материал, весы и устройство для фасовки. Следователи опросили более 30 свидетелей, провели свыше 40 судебных экспертиз. Расследование СК проводил совместно с полицией.

Ранее в Новокузнецке передали в суд уголовное дело против мужчины, у которого дома нашли 46 кустов конопли. Горе-плантатору, утверждавшему, что выращивает запрещенные растения для себя, грозит до 10 лет тюрьмы.

А в конце сентября пограничники в Амурской области изъяли у двоих россиян свыше полутонны марихуаны.