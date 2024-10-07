Жителя Кузбасса будут судить за организацию плантации наркотиков у себя дома
В Новокузнецке будут судить 38-летнего мужчину, в квартирах у которого нашли 46 кустов конопли. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.
Полицейским стало известно, что мужчина хранит в своих квартирах крупную партию наркотиков, и они пришли к нему с обысками, в ходе которых убедились в наводке.
Мужчина рассказал, что купил семена запрещенного растения в Сети и стал выращивать его для собственного употребления. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.
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