Свыше полутонны марихуаны изъяли у двух россиян в Амурской области
ФСБ изъяла у жителей Амурской области полтонны марихуаны и оборудование
Пограничники в Амурской области пресекли крупный незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«У двух граждан Российской Федерации, выявленных на окраине населенного пункта Куропатино, обнаружено и изъято свыше 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотических средств, изготовления гашишного масла», — уточнили в спецслужбе.
Следователи начали проверку, после которой примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее бывший футболист сборной России Алексей Бугаев получил почти 10 лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Перед этим сотрудники Росгвардии и МВД ликвидировали нарколабораторию в Шаховской, где мужчина выращивал мефедрон.