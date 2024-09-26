Свыше полутонны марихуаны изъяли у двух россиян в Амурской области

ФСБ изъяла у жителей Амурской области полтонны марихуаны и оборудование

Пограничники в Амурской области пресекли крупный незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«У двух граждан Российской Федерации, выявленных на окраине населенного пункта Куропатино, обнаружено и изъято свыше 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотических средств, изготовления гашишного масла», — уточнили в спецслужбе.

Следователи начали проверку, после которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее бывший футболист сборной России Алексей Бугаев получил почти 10 лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Перед этим сотрудники Росгвардии и МВД ликвидировали нарколабораторию в Шаховской, где мужчина выращивал мефедрон.