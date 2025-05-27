Экс-профессор МГУ, потерявший 52 млн из-за мошенников, покончил с собой

Бывший профессор МГУ Борис Б. покончил с собой после того, как попался на уловку украинских мошенников и потерял 52 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, в начале мая 78-летнему пенсионеру позвонили преступники. Они использовали популярную мошенническую схему, и в начале разговора с профессором представились якобы сотрудниками правоохранительных органов.

Аферисты убедили пенсионера перевести все его деньги — 34 миллиона рублей — на «безопасный счет». Чтобы добавить туда еще 18 миллионов, он продал свои квартиры.

Спустя некоторое время пенсионер отправился за город на встречу с другом и рассказал о своих проблемах. Приятель ненадолго отлучился, и вернувшись в дом, обнаружил тело друга.

Ранее полицейские предупредили, что последнее время мошенники стали все чаще пользоваться новой преступной схемой для обмана россиян. Аферисты начали присылать потенциальным жертвам сообщения якобы от лица сотрудников крупных маркетплейсов с предложениями «заработать» на лайках.