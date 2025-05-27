Мошенники от лица маркетплейсов начали предлагать заработать на «лайках»

Последнее время мошенники стали все чаще пользоваться новой преступной схемой для обмана россиян. Они присылают потенциальным жертвам сообщения якобы от лица сотрудников крупных маркетплейсов с предложениями «заработать» на лайках. Об этом рассказали в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«В Telegram фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на „лайках“. В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов», — сообщили в ведомстве.

Если россияне отвечают на подобные отправления, им предлагают выполнить простые задания. Мошенники, чтобы завоевать доверие собеседника, могут даже выплатить за эту работу символическое вознаграждение.

После этого жертве предлагают «выкупить товар», «приобрести премиум-аккаунты» или любое другое действие, требующее вложения денег, но якобы повышающее доход. В некоторых случаях пользователей просят скачать мобильное приложение «для работы», на самом деле скрывающее вредоносное ПО.

Правоохранители отметили, что чаще всего на эти уловки попадаются молодые ребята, которые ищут работу для совмещения с учебой.