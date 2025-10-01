Экс-полицейского и руководителя автошкол осудили в Ростовской области за взятки

В Ростовской области вынесли приговоры бывшему сотруднику ГИБДД Максиму Крикунову и руководителю сети автошкол Лидии Замковой, которых признали виновными в коррупционных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По данным следствия, Крикунов, занимавший должность старшего инспектора группы регистрации транспортных средств в МРЭО ГИБДД, договорился с руководителем автошкол Замковой о незаконной схеме получения водительских удостоверений. Женщина находила желающих обойти экзамены и через посредников передавала деньги полицейскому. Взамен он оформлял выдачу или возврат водительских прав без соблюдения необходимых процедур.

Суд признал Крикунова виновным в получении взяток и служебном подлоге. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в два миллиона рублей, лишения звания капитана полиции и запрета занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Замкова получила 3,5 года условно за посредничество во взяточничестве.

Ранее в Северной Осетии арестовали семь сотрудников Росгвардии, включая начальника регионального управления и его заместителей. Их подозревают в получении взяток.