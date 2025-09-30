В Северной Осетии арестовали семь сотрудников Росгвардии, включая начальника регионального управления и его заместителей. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 28 ноября. Их подозревают в получении взяток и пособничестве в их даче (статья 290 и статья 291.1 УК РФ).

Ранее начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки от предпринимателя. По версии следствия, он согласился за два миллиона рублей закрыть глаза на нарушения в области пожарной безопасности и подписал документы без проведения необходимых проверок.