Силовики задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, полковник стал фигурантом дела по статье о превышении должностных полномочий. На время следствия Колесникова поместили в изолятор временного содержания.
Также в Петербурге арестовали замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина. Его взяли с поличным при получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей. Дома у чиновника нашли около 30 миллионов рублей наличными.