Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве

В Москве задержали единственную женщину-инспектора ДПС по делу о вымогательстве

Представители Следственного комитета в Москве задержали единственную в российской столице женщину-инспектора ДПС Марию Колпак. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Против полицейской завели дело по статьям «Превышение должностных полномочий с применением оружия, спецсредств или насилия группой лиц из корыстной заинтересованности» и «Вымогательство группой лиц с применением насилия».

Правоохранители также установили и задержали предполагаемого сообщника Колпак.

Перовский суд Москвы отправил женщину под домашний арест. Ей запретили покидать квартиру, пользоваться телефоном, интернетом и общаться с другими лицами по делу. Колпак против такой меры пресечения не возражала.

Мария Колпак стала героиней большого количества публикаций СМИ о работе в полиции. Девушка в 2019 году пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району, затем окончила автошколу и подала рапорт о переводе в ДПС.

Ранее экс-замглавкома МВД Игорю Долгих предъявили новое обвинение спустя два года после ареста.