Экс-министра Подмосковья Хубутию отправили под домашний арест

Бизнесмену и экс-министру торговли Подмосковья Михаилу Хубутии избрали меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Суда общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в пресс-службе.

Суд не удовлетворил ходатайство подозреваемого Хубутия и его адвоката о запрете определенных действий в качестве меры пресечения.

Ранее в Одинцове возбудили уголовное дело на мужчину, который избил свою возлюбленную обухом топора. Как стало известно, речь идет о бизнесмене Михаиле Хубутии. В доме ПСК «Трехгорка-5» во время ссоры подозреваемый ударил женщину. Она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство против 39-летнего мужчины из города Асбест Свердловской области. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого с ножом.