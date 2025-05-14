Пьяный свердловчанин напал с ножом на знакомого

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство против 39-летнего мужчины из города Асбест Свердловской области. Об этом сайту Ura.ru сообщил старший помощник руководителя регионального СК России Александр Шульга.

Происшествие случилось 29 апреля в подъезде дома на улице Королева, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого с ножом.

По данным следствия, злоумышленник хотел лишить жизни потерпевшего, однако тому удалось выжить благодаря активному сопротивлению и вмешательству родственницы, которая смогла отобрать нож у нападавшего. Пострадавший получил своевременную медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.

Сейчас стражи порядка проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и собирают доказательственную базу. Суд избрал меру пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу.