Экс-губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Заседания по делу экс-чиновника проходило в Мещанском районном суде Москвы. Следователь попросил продлить арест Смирнова. Обвиняемый же требовал перевести его под домашний арест и утверждал, что не намерен мешать следствию или скрываться.

Судья приняла решение удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок ареста бывшему губернатору. Он пробудет в СИЗО до 15 сентября.

Экс-главу Курской области, его экс-заместителя Алексея Дедова, а также бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей. По версии следствия, они похитили средства, выделенные АО «Корпорация развития Курской области» на строительство фортификационных сооружений на приграничных территориях.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн на расширенном заседании областной думы заявил о том, что ситуацию с коррупцией в Курской области можно охарактеризовать как чрезвычайную.