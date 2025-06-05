Ситуацию с коррупцией на Курщине сочли чрезвычайной
Хинштейн назвал ситуацию с коррупцией в Курской области чрезвычайной
Ситуацию с коррупцией в Курской области можно охарактеризовать как чрезвычайную. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн на расширенном заседании областной думы, его слова привело РИА «Новости».
«Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит, а сидит», — добавил глава региона.
Хинштейн заявил, что намерен решительно бороться с коррупцией и рассчитывает на поддержку депутатского корпуса.
В апреле задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Позже появилась информация, что он дал показания против бывшего губернатора Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова по делу о хищении денег, выделенных на фортификацию, однако сам Васильев опроверг это.