Ситуацию с коррупцией на Курщине сочли чрезвычайной

Ситуацию с коррупцией в Курской области можно охарактеризовать как чрезвычайную. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн на расширенном заседании областной думы, его слова привело РИА «Новости» .

«Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит, а сидит», — добавил глава региона.

Хинштейн заявил, что намерен решительно бороться с коррупцией и рассчитывает на поддержку депутатского корпуса.

В апреле задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Позже появилась информация, что он дал показания против бывшего губернатора Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова по делу о хищении денег, выделенных на фортификацию, однако сам Васильев опроверг это.