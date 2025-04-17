Экс-замглавы Курской области арестовали по делу о хищениях
Власти отправили в СИЗО бывшего замгубернатора Курской области Дедова
Мещанский суд Москвы отправил под стражу экс-первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова. Информацию об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции российской столицы.
На заседании суда Дедов заявил, что «работал честно», а все фортификационные сооружения подведомственная ему структура возвела. Он также уверил, что не намеревался покидать страну и скрываться от следственных органов.
Защита Дедова просила назначить ему другую меру пресечения, более мягкую. Суд с таким предложением не согласился и поддержал просьбу обвинения. В результате Дедова отправили в СИЗО на два месяца, до июня 2025 года.
Алексей Дедов — второй фигурант по делу бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Чиновников обвинили в хищении из бюджета более миллиарда рублей. Смирнова задержали в пентхаусе в подмосковном Красногорске, его арестовали еще 16 апреля, также на два месяца.
Экс-главе Курской области, как и его заместителю, предъявили обвинения в мошенничестве. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие считает, что чиновники крали деньги, которые федеральная власть выделила на фортификации на украинской границы. Вину Смирнов и Дедов не признали.