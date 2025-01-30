Посредники экс-главы «Фонбета» отдали оперативникам 10 миллионов рублей

Посредники экс-главы букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина отдали оперативникам 10 миллионов рублей из суммы взятки, в которой его обвинили. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, Анохин решился на взятку, чтобы избежать уголовного преследования представителей аффилированных с ним коммерческих организаций. Для этого он нашел посредников, в том числе офицера столичной полиции и частного детектива. Те назвали сумму в 60 миллионов рублей, из которых шестую часть и передали правоохранительным органам на автозаправке в Красногорске.
Анохина задержали 29 января. Всего в его деле фигурируют шесть человек. При обысках, по данным Telegram-канала Shot, у него изъяли два миллиона долларов. Если суд признает бывшего вице-президента РФС виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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