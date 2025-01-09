Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского оставили под стражей

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича на срок два месяца семь суток», — сообщила пресс-служба.

Кибовский стал фигурантом дела о взяточничестве, также он проходит по одному эпизоду покушения на мошенничество. Его заподозрили в получении восьми взяток.

В августе суд уже продлевал арест Кибовского. Защита подала жалобу на постановление Замоскворецкого суда Москвы в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд отклонил ее.

После решения суда Кибовский подал прошение об отправке в зону СВО. Экс-министр заявил, что хочет приносить пользу родине во время разбирательств по делу.