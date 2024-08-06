Суд оставил под стражей экс-главу столичного департамента культуры

Суд отклонил жалобу на арест экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

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Суд оставил под стражей экс-главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского, обвиненного в получении взятки и покушении на мошенничество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Защита Кибовского подала жалобу на постановление Замоскворецкого суда Москвы в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд отклонил ее. Таким образом, экс-чиновник останется под стражей как минимум до 16 сентября.

Кибовского задержали 17 июля, обвинив в получении восьми взяток. Он возглавлял Департамент культуры с 2015 по 2023 годы, но в новый состав правительства Москвы после переизбрания Сергея Собянина мэром не вошел.

Ранее суд арестовал на два месяца заместителя директора Фонда капремонта Московской области Мстислава Дымнича, обвинив его в получении взятки.

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