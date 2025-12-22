Экс-главу администрации Ростова-на-Дону заподозрили во взятке на 13 млн рублей

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко подозревают в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн рублей в 2019 году», — сказал собеседник агентства.

Ленинский суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал Логвиненко по делу о превышении полномочий при получении коммерческих кредитов. Позже в его отношении возбудили дело о взятке.

В октябре 2019 года Логвиненко стал главой администрации Ростова-на-Дону по решению городской думы. В октябре 2021-го его полномочия продлили. Логвиненко часто критиковали в соцсетях за работу с аварийным жильем, состояние дорог и разрешения на застройку в городских рощах. В январе 2025 года он подал в отставку по собственному желанию на внеочередном заседании думы.

Ранее Волгодонский районный суд отправил под арест на два месяца бывшего главу администрации города Юрия Мариненко, которого подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он оформил поддельные документы для получения статуса малоимущего и получил квартиру.