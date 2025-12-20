Бывшего мэра Волгодонска арестовали по делу о махинациях с квартирой

Арест на два месяца назначил Волгодонский районный суд бывшему главе администрации города Юрию Мариненко, проходящему подозреваемым по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области сообщил «Интерфакс» .

Под стражей бывший градоначальник останется до 18 февраля 2026 года.

По данным следствия, в 2016 году во время работы на посту начальника городского управления МВД Мариненко оформил поддельные документы для получения статуса малоимущего.

Это позволило ему по договору социального найма получить квартиру в Волгодонске, чья стоимость тогда составляла 2,5 миллиона рублей. Впоследствии Мариненко передал недвижимость в собственность члену своей семьи.

На посту главы администрации Волгодонска Юрий Мариненко проработал с марта 2024 года по июль 2025 года и ушел в отставку по собственному желанию.

В минувший четверг Свердловский областной суд вынес решение о конфискации более 38 миллионов рублей у приговоренного к четырем годам за получение взятки в особо крупном размере бывшего руководителя антикоррупционного управления регионального главка МВД Андрея Дьякова.

Суд постановил, что если приставы не найдут всех денег, то конфискуют имущество экс-силовика.